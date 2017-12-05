Apple abonará los 13.000 millones de euros de multa que adeuda a Irlanda
La Comisión Europea denunció a Dublín por no recuperar el dinero ante el Tribunal de Justicia de la UE. El Ejecutivo comunitario entiende que la multinacional se benefició de ventajas fiscales ilegalmente.
FACUA.org
Internacional-05/12/2017
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Apple ha acordado pagar a Irlanda los 13.000 millones de euros que debe a este país en impuestos. La Comisión Europea considera que la multinacional estadounidense se benefició de ventajas fiscales de manera ilegal en suelo irlandés.
Según informa la