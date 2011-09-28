Apple hace creer a sus clientes que la garantía de sus productos es de sólo un año para venderles una ampliación
FACUA denuncia a la empresa por publicidad engañosa ante las autoridades de protección al consumidor.
FACUA.org
España-28/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Apple ante las autoridades de protección al consumidor por hacer creer a sus clientes que el periodo de garantía de sus productos es de sólo un año para venderles una ampliación a través de un seguro.