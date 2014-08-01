Aquí puedes descargarte formularios de reclamación por la ampliación de la zona azul de Sevilla
Elaborados por la coordinadora que integran FACUA Sevilla, CCOO, ATTAC y las plataformas de las barriadas de Bami y Nervión.
FACUA.org
Sevilla-01/08/2014
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La ciudadanía afectada puede encontrar estos modelos en la página web de FACUA Sevilla.
La Coordinadora contra la implantación de la zona azul y por la mejora de la movilidad ciudadana de Sevilla pone a disposición de la ciudadanía distintos modelos de reclamaciones individuales por el pago de la tasa en sus modalidades de tiques horarios, tarjetas de residentes