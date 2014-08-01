Opinión

Aquí puedes descargarte formularios de reclamación por la ampliación de la zona azul de Sevilla

Elaborados por la coordinadora que integran FACUA Sevilla, CCOO, ATTAC y las plataformas de las barriadas de Bami y Nervión.

FACUA.org
Sevilla-01/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Coordinadora contra la implantación de la zona azul y por la mejora de la movilidad ciudadana de Sevilla pone a disposición de la ciudadanía distintos modelos de reclamaciones individuales por el pago de la tasa en sus modalidades de tiques horarios, tarjetas de residentes

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos