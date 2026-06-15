La UE legaliza el recargo fraudulento del equipaje de mano y se niega a actualizar las compensaciones por cancelaciones y grandes retrasos
FACUA considera bochornosa esta concesión a los intereses del lobby de las aerolíneas, aprobada con el voto en contra de España.
FACUA.org
Europa-15/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción critica considera bochornoso que el Consejo y la Eurocámara se hayan plegado a los intereses de las compañías aéreas legalizando el recargo fraudulento por viajar con equipaje de mano, además de negarse a actualizar las cuantías de las comp