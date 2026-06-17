FACUA denuncia la falta de personal de enfermería en el aeropuerto de Lanzarote
La asociación señala que la presencia de profesionales sanitarios resulta esencial para garantizar una atención rápida y eficaz ante incidencias médicas que puedan producirse en sus instalaciones.
FACUA.org
Canarias-17/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a AENA para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para garantizar la existencia de personal de enfermería en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote.
Diferentes usuarios han p