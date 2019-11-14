Fundación FACUA

Armando Flores, exministro de Economía de El Salvador, ponente del III Foro virtual de la Fundación FACUA

Una actividad que desarrolla junto a la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile este jueves 14 de noviembre.

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Internacional-14/11/2019
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La Fundación FACUA, de España, y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile, con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Consumidores (Oclac) celebran su III Foro Virtual bajo el título La organización consumerista en tiempos d

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