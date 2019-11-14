Armando Flores, exministro de Economía de El Salvador, ponente del III Foro virtual de la Fundación FACUA
Una actividad que desarrolla junto a la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile este jueves 14 de noviembre.
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Internacional-14/11/2019
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