FACUA Andalucía acude al Defensor del Pueblo ante el silencio del Consejo de Transparencia sobre la auditoría por los cortes de luz
El órgano garante lleva meses sin resolver su reclamación para acceder a información sobre la red de distribución eléctrica y las medidas de la Junta frente a los apagones que sufren numerosos barrios y municipios andaluces.
FACUA.org
España-18/05/2026
FACUA Andalucía ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de resolución expresa del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en relación a su petición para acceder a información pública sobre la auditoría realizada a la red de distribución eléctr