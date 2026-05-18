FACUA Comunidad Valenciana y la Escola Valenciana firman un convenio para proteger los derechos de la comunidad educativa como consumidores
Ambas organizaciones centrarán sus esfuerzos en la formación sobre consumo responsable, la defensa del bienestar social y el fomento del uso del valenciano en el sector privado.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-18/05/2026
Doménec Bernad, presidente de FACUA Comunidad Valenciana, y Rosanna Martínez, presidenta de la Fundació Escola Valenciana, durante la firma del acuerdo.
FACUA Comunidad Valenciana y la Fundació Escola Valenciana han firmado un convenio estratégico de colaboración para defender los derechos de la comunidad educativa en su papel de consumidores.
El acuerdo, suscrito por el presidente de la asociación, Doménec Bernad, y p