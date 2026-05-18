FACUA Castilla-La Mancha celebra su 20ª Asamblea General de Socios

FACUA Castilla-La Mancha celebró el pasado jueves 14 de mayo su 20ª Asamblea General de Socios.

En dicha asamblea se aprobó el Programa de Actividades y el Presupuesto para 2026, además de la Memoria de Actividades y Cuentas del pasado ejercicio.

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