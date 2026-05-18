Nuestras acciones

FACUA Castilla-La Mancha celebra su 20ª Asamblea General de Socios

Se ha aprobado por unanimidad la memoria y las cuentas de 2025, así como el presupuesto y el plan de actividades para 2026.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-18/05/2026

FACUA Castilla-La Mancha celebró el pasado jueves 14 de mayo su 20ª Asamblea General de Socios.

En dicha asamblea se aprobó el Programa de Actividades y el Presupuesto para 2026, además de la Memoria de Actividades y Cuentas del pasado ejercicio.

FACUA Castilla-La Mancha cerr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos