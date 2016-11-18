Así está regulado el servicio del taxi en Sevilla
Los vehículos deben exponer las tarifas en un lugar visible e informar de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.
FACUA.org
Sevilla-18/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
1. Al llegar a una parada de taxis, ¿Estoy obligado a tomar el taxi que se me indique o puedo optar libremente por tomar el taxi que yo prefiera?
La regla general es que los usuarios deben tomar el taxi que le corresponda según el turno. Sin embargo, si por