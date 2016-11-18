Nuestras acciones

Así está regulado el servicio del taxi en Sevilla

Los vehículos deben exponer las tarifas en un lugar visible e informar de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.

FACUA.org
Sevilla-18/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

1. Al llegar a una parada de taxis, ¿Estoy obligado a tomar el taxi que se me indique o puedo optar libremente por tomar el taxi que yo prefiera?

La regla general es que los usuarios deben tomar el taxi que le corresponda según el turno. Sin embargo, si por

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos