Asturias abre expediente sancionador a Telecable por la subida irregular de tarifas denunciada por FACUA
La empresa anunció el incremento unilateral de dos euros en sus precios sin informar expresamente a los usuarios de su derecho de desistimiento.
FACUA.org
Asturias-28/09/2016
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Telecable subió sus tarifas el pasado mes de enero. | Imagen: flickr.com/gonmi (CC BY 2.0).
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Gobierno de Asturias ha abierto expediente sancionador a Telecable de Asturias SA por aplicar una subida de tarifas de forma unilateral sin informar a los usuarios de su derecho de desistimiento