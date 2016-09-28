Nuestras accionesDesde el 1 de enero de 2016

Asturias abre expediente sancionador a Telecable por la subida irregular de tarifas denunciada por FACUA

La empresa anunció el incremento unilateral de dos euros en sus precios sin informar expresamente a los usuarios de su derecho de desistimiento.

FACUA.org
Asturias-28/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Gobierno de Asturias ha abierto expediente sancionador a Telecable de Asturias SA por aplicar una subida de tarifas de forma unilateral sin informar a los usuarios de su derecho de desistimiento

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos