Bombones, turrones y mantecados: los dulces navideños se han encarecido de media un 25% desde 2023
FACUA ha analizado la evolución de 141 precios de productos a la venta en Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.
FACUA.org
España-16/11/2026
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El precio de los dulces navideños se ha incrementado de media un 25,5% en las grandes cadenas de distribución desde el año 2023. Esta es una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que ha analizado la evolución de