FACUA celebra la futura Ley de Equidad Digital de la UE y recuerda que España ya prohíbe muchos de los abusos que regula, pero faltan medios
La asociación exige reforzar el cuerpo de inspectores del Ministerio de Consumo para dotarlo de mayor capacidad de control y sanción.
FACUA.org
España-13/11/2026
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