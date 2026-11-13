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FACUA celebra la futura Ley de Equidad Digital de la UE y recuerda que España ya prohíbe muchos de los abusos que regula, pero faltan medios

La asociación exige reforzar el cuerpo de inspectores del Ministerio de Consumo para dotarlo de mayor capacidad de control y sanción.

FACUA.org
España-13/11/2026
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FACUA celebra la propuesta de Ley de Equidad Digital de la UE (Digital Fairness Act) y recuerda que España ya prohíbe muchos de los abusos que regula, pero faltan medios. En este sentido, exige reforzar el cuerpo de inspectores del Ministerio de Consumo para d

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