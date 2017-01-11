Más noticiasAmpliación del ámbito de la directiva

Bruselas quiere aplicar las mismas normas de privacidad a Facebook o WhatsApp que a telecos tradicionales

Pretende actualizar las reglas en vigor y ampliar su ámbito de aplicación a todos los servicios de comunicaciones electrónicas, así como crear nuevas posibilidades para tratar los datos y reforzar la confianza.

Europa Press
Europa-11/01/2017
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La Comisión Europea ha propuesto aplicar la directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas a los nuevos proveedores de servicios como WhatsApp, Facebook Messenger, Skype o Gmail, una normativa que hasta ahora únicamente implica a los operadores de telecomunicaciones

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