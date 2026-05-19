Carrefour retira un mini dron para niños de la marca Speed Track tras detectar un exceso de calentamiento de la batería durante su uso
En concreto, el artículo afectado tiene el código de barras 3617702074955 y la referencia TY158701.
FACUA.org
España-19/05/2026
Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de un mini dron led para niños de la marca Speed Track tras detectar un exceso de calentamiento en la batería durante su uso.
En concreto, el artículo afectado tiene el código de barras 3617702074955 y la ref