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Limones (10,3%), naranjas (7,6%) y lechugas iceberg (4,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en junio

El precio de los limones se ha disparado casi un 30% en el último año. Los huevos y las zanahorias también han subido un 11 y un 6,6% respectivamente desde junio de 2025.

FACUA.org
España-15/06/2026

Limones, naranjas y lechugas iceberg son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que

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