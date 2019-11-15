Carrera de la Mujer: FACUA denuncia el uso de la imagen de las corredoras para hacer publicidad
La promotora obligaba a marcar una casilla de aceptación en la inscripción que le permite a ella y sus patrocinadores usar los datos para campañas publicitarias.
FACUA.org
España-15/11/2019
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