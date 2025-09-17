Cierre de Centros Único: FACUA Almería logra que Cofidis devuelva a una socia los 246 euros que pagó por unas sesiones que nunca recibió
La afectada solo había recibido seis de las 52 sesiones que había contratado cuando la clínica echó el cierre sin previo aviso y sin informar a sus clientes.
Almería-17/09/2025
FACUA Almería ha conseguido que Cofidis devuelva a una socia los 246 euros de las cuotas que pagó durante meses para financiar un bono de depilación láser en Centros Único que compró para su hija y que apenas pudo disfrutar por el cierre repentino de la clínica.
