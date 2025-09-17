Nuestras acciones

Cierre de Centros Único: FACUA Almería logra que Cofidis devuelva a una socia los 246 euros que pagó por unas sesiones que nunca recibió

La afectada solo había recibido seis de las 52 sesiones que había contratado cuando la clínica echó el cierre sin previo aviso y sin informar a sus clientes.

FACUA.org
Almería-17/09/2025

FACUA Almería ha conseguido que Cofidis devuelva a una socia los 246 euros de las cuotas que pagó durante meses para financiar un bono de depilación láser en Centros Único que compró para su hija y que apenas pudo disfrutar por el cierre repentino de la clínica.

María C.P.

