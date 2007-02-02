CiU preguntará a Salgado en el Congreso qué acciones llevará a cabo frente a la subidas de tarifas de móviles
ERC también ha anunciado que pedirá explicaciones a Solbes el mismo día.
FACUA.org
España-02/02/2007
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El grupo parlamentario de CiU también preguntará al Gobierno en el Pleno del Congreso del próximo miércoles por las medidas que piensa emprender para evitar subidas de tarifas para compensar la eliminación del redondeo que impone la Ley de mejora de la protecci&