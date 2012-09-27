Más noticiasUna multa de hasta dos millones

CMT abre un proceso sancionador contra Vodafone por cancelación de portabilidades

Podría haber incurrido en una infracción administrativa tipificada como 'muy grave'.

FACUA.org
España-27/09/2012
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha abierto un proceso sancionador contra Vodafone tras la denuncia de Telefónica por la presunta cancelación de portabilidades de clientes del segmento empresas, que podría suponer al operador una multa de hasta dos m

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