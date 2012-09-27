CMT abre un proceso sancionador contra Vodafone por cancelación de portabilidades
Podría haber incurrido en una infracción administrativa tipificada como 'muy grave'.
FACUA.org
España-27/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha abierto un proceso sancionador contra Vodafone tras la denuncia de Telefónica por la presunta cancelación de portabilidades de clientes del segmento empresas, que podría suponer al operador una multa de hasta dos m