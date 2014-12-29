Nuestras acciones

Cocina, manualidades y cuentos "para niñas": FACUA denuncia a Susaeta Ediciones por lanzar libros sexistas

La editorial tiene más de una docena de títulos que atentan contra la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

FACUA.org
España-29/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la editorial Susaeta Ediciones por lanzar libros infantiles sexistas. Entre sus publicaciones, incluye sendas colecciones de Cuentos para niños y Cuentos para niñas desde los 3 hasta los 8 años, as&iac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos