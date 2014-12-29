Cocina, manualidades y cuentos "para niñas": FACUA denuncia a Susaeta Ediciones por lanzar libros sexistas
La editorial tiene más de una docena de títulos que atentan contra la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
FACUA.org
España-29/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la editorial Susaeta Ediciones por lanzar libros infantiles sexistas. Entre sus publicaciones, incluye sendas colecciones de Cuentos para niños y Cuentos para niñas desde los 3 hasta los 8 años, as&iac