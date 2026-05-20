Nuestras acciones

Colapso en el juzgado de Bilbao especializado en gastos hipotecarios: FACUA Euskadi reclama un refuerzo de los medios humanos y técnicos

Los consumidores que demandaron a los bancos por cláusulas abusivas tienen que esperar años hasta que sus procedimientos son vistos por este órgano.

FACUA.org
Euskadi-20/05/2026

FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial donde pide que se lleve a cabo un refuerzo del personal y medios técnicos de la Plaza n.º 15, Sección de lo Civil, del Tribunal de Instancia de Bilbao, un juzgado especializado en los procedimientos por cláusulas abusivas

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos