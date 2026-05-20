Colapso en el juzgado de Bilbao especializado en gastos hipotecarios: FACUA Euskadi reclama un refuerzo de los medios humanos y técnicos
Los consumidores que demandaron a los bancos por cláusulas abusivas tienen que esperar años hasta que sus procedimientos son vistos por este órgano.
FACUA.org
Euskadi-20/05/2026
Imagen: Rodrigo Jiménez | EFE.
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial donde pide que se lleve a cabo un refuerzo del personal y medios técnicos de la Plaza n.º 15, Sección de lo Civil, del Tribunal de Instancia de Bilbao, un juzgado especializado en los procedimientos por cláusulas abusivas