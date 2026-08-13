Nuestras acciones

FACUA Catalunya asesora a los afectados por el cierre de la empresa Eltex Solar

La asociación advierte de que esta mercantil dedicada a la instalación de placas solares, aerotermia, baterías y cargadores eléctricos ha entrado en concurso voluntario de acreedores.

FACUA.org
Cataluña-13/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Catalunya advierte de la entrada en concurso voluntario de acreedores de Eltex Solar SL, empresa dedicada a la instalación de placas solares, aerotermia, baterías y cargadores eléctricos radicada en Barcelona.

La asociación es

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos