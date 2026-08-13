FACUA Catalunya asesora a los afectados por el cierre de la empresa Eltex Solar
La asociación advierte de que esta mercantil dedicada a la instalación de placas solares, aerotermia, baterías y cargadores eléctricos ha entrado en concurso voluntario de acreedores.
FACUA.org
Cataluña-13/08/2026
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Imagen: Eltex Solar.
FACUA Catalunya advierte de la entrada en concurso voluntario de acreedores de Eltex Solar SL, empresa dedicada a la instalación de placas solares, aerotermia, baterías y cargadores eléctricos radicada en Barcelona.
La asociación es