Redpiso y una de sus franquiciadas, condenadas por nueve estafas de uno de sus agentes en Rivas Vaciamadrid
El TSJM considera que tanto Redpiso como una de sus franquiciadas en la localidad madrileña son responsables civiles subsidiarias de los hechos. El comercial se valía de sus anuncios para tentar a posibles compradores con sustanciosas rebajas con el objetivo de quedarse con las reservas.
FACUA.org
Madrid-03/08/2026
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la inmobiliaria Redpiso y a una de sus franquiciadas en Rivas Vaciamadrid como responsables civiles subsidiarias por nueve estafas cometidas por un comercial. La sentencia desestima los recursos de ambas