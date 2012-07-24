Más noticiasPosibles conductas anticompetitivas

Competencia abre expediente contra Danone, Nestlé, Puleva, Pascual, Lactalis y Capsa por pactar precios

La CNC ve "indicios racionales" de la existencia de intercambios de información o acuerdos para el reparto de mercado y la fijación de condiciones comerciales en el aprovisionamiento de leche de vaca cruda.

FACUA.org
España-24/07/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra Danone, Nestlé, Leche Pascual, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) y Lactalis y su filial Puleva.

El motivo, según un comunicado de la CNC, es una posible conducta

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