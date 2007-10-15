Competencia abre expediente sancionador a Movistar, Vodafone y Orange
El Instituto Nacional del Consumo sigue sin contestar a la petición de intervención de FACUA sobre la tarifa por establecimiento de llamada al considerar que puede vulnerar la Ley de Consumidores.
FACUA.org
España-15/10/2007
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La Comisión Nacional de Competencia ha notificado hoy a la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) la «incoación de expediente sancionador en materia de conductas prohibidas» contra Telefónica Móviles (Movistar), Vodafone España y Franc