Más noticias

Competencia de la India multa a Google con 17 millones por abuso de dominio como motor de búsqueda

La compañía habría acaparado los resultados del buscador con su aplicación para encontrar billetes de avión, Google Flights, en detrimento de aquellos que tratan "de ganar acceso al mercado".

FACUA.org
Internacional-12/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión de Competencia de la India (CCI) impuso hoy una multa de 17,1 millones de euros (21 millones de dólares) al gigante estadounidense Google por abuso de posición dominante como motor de búsquedas en internet y con su servicio de anuncios en el país.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos