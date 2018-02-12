Competencia de la India multa a Google con 17 millones por abuso de dominio como motor de búsqueda
La compañía habría acaparado los resultados del buscador con su aplicación para encontrar billetes de avión, Google Flights, en detrimento de aquellos que tratan "de ganar acceso al mercado".
FACUA.org
Internacional-12/02/2018
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La Comisión de Competencia de la India (CCI) impuso hoy una multa de 17,1 millones de euros (21 millones de dólares) al gigante estadounidense Google por abuso de posición dominante como motor de búsquedas en internet y con su servicio de anuncios en el país.