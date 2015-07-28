Competencia multa con 171 millones a veintiuna empresas del sector de la automoción
El cártel, que representa el 91% de la distribución de automóviles en España, intercambiaba información sobre sus estrategias de venta con el objeto de limitar los descuentos aplicados a los compradores.
FACUA.org / Europa Press
España-28/07/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto la mayor multa de su historia al sancionar con un total de 171 millones de euros a veintiuna empresas fabricantes, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de posventa en todo el territorio espa&nt