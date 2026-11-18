Condenados en costas los ultras que cantaron "vamos a volver al 36" en un acto de Vox: demandaron a Rubén Sánchez por llamarlos degenerados
La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Isaac Parejo (Infovlogger) y los integrantes de Los Meconios. Los magistrados consideran que las palabras del secretario general de FACUA estaban vinculadas al debate político y amparadas por la libertad de expresión.
FACUA.org
España-18/11/2026
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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda de Isaac Parejo, conocido como Infovlogger, y los integrantes de Los Meconios, Mario Camps y Sergio Cristóbal Martínez, contra el periodist