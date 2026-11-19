Una brecha de seguridad en GAME expone los datos personales de sus clientes
La empresa ha informado de que se han visto comprometidos los números de cliente, teléfonos, direcciones de correo electrónico e histórico de pedidos.
FACUA.org
España-19/11/2026
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La cadena de tiendas GAME ha informado de que ha sufrido una brecha de seguridad que ha expuesto determinados datos asociados a cuentas de clientes.
Los datos comprometidos son los números de cliente, teléfonos, direcciones de corr