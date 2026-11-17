FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Vitoria que trabaje para finalizar de una vez la instalación de fibra óptica en el centro de la ciudad
La asociación recuerda que lleva reclamando al consistorio actuaciones definitivas desde 2025, sin que hasta la fecha se haya conseguido conectar toda la zona.
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Euskadi-17/11/2026
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Imagen: Centro de Vitoria-Gasteiz. | Imagen: EFE.
FACUA Euskadi se ha vuelto a dirigir al Ayuntamiento de Vitoria para pedirle que ponga en marcha actuaciones suficientes para finalizar de una vez la instalación de fibra óptica en el centro de la ciudad.
La asociación recuerda que