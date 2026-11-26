Una jueza rechaza las maniobras del ultra Raúl Alfonso Paredes para evitar cuatro nuevos juicios por sus ataques a Rubén Sánchez
El agitador conocido como Un murciano encabronao ya fue condenado en firme en junio de 2025 a indemnizar a Sánchez con 30.000 euros por inventar que es cocainómano y que destina dinero público recibido por la asociación a comprar droga.
FACUA.org
España-26/11/2026
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Una jueza ha tumbado las maniobras del ultraderechista Raúl Alfonso Paredes para esquivar cuatro nuevos juicios por sus ataques al secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. El agitador conocido como Un murciano