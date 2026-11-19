FACUA reclama una regulación de los contenidos digitales que proteja a los consumidores frente a la desaparición del formato físico
La asociación advierte de que el cambio de modelo de "compra" a "licencia de uso" está generando un desequilibrio entre los derechos de los usuarios y las empresas audiovisuales o de videojuegos.
FACUA.org
España-19/11/2026
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