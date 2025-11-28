Consumo sanciona a MediaMarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Electrocosto tras detectar descuentos falsos en el Black Friday
Ha multado con 350.000 euros a siete grandes empresas por subir el precio de los productos para luego rebajarlos a su precio original durante la campaña de 2023.
FACUA.org
España-28/11/2025
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer las cuantías y el nombre de cinco de los siete operadores de comercio online a los que ha sancionado por modificar los precios de forma engañosa durante el Black Friday de 2023. Las empresas multadas so