¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2025? Vota #ElAnuncioMásMachista
La promoción de Temu de un aparato para "localizar a tu pareja"; una panadería se anuncia con mujeres en poses eróticas amasando pan, la Comunidad de Madrid vuelve a responsabilizar a las víctimas de agresiones y un ayuntamiento navarro cosifica a la mujer para anunciar sus fiestas patronales.
España-06/03/2026
Cuatro campañas de publicidad machistas compiten por tener el dudoso honor de ser elegidas como El Peor Anuncio de 2025 en la decimosexta edición de estos premios que eligen socios y simpatizantes de FACUA-Consumidores en Acción a través de la página web