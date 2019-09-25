Demandan al 'youtuber' Javier Oliveira por "acosar" a una joven y su madre desde su canal
Las demandantes son María Rubio, conocida en internet como Miare, y su madre, Antonia Sánchez. Sufren "incesantemente" todo tipo de insultos, como "trozos de mierda" o "hijas de la gran puta".
FACUA.org
España-25/09/2019
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Javier Oliveira, en una imagen de uno de los vídeos donde insulta a Miare (a la derecha) y su madre, Antonia Sánchez.
Mar�ía Rubio, de 22 años, conocida en internet por el nombre de Miare, y su madre, Antonia Sánchez, han interpuesto una demanda contra el youtuber Javier Oliveira, quien durante meses y con una period