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Demandan al 'youtuber' Javier Oliveira por "acosar" a una joven y su madre desde su canal

Las demandantes son María Rubio, conocida en internet como Miare, y su madre, Antonia Sánchez. Sufren "incesantemente" todo tipo de insultos, como "trozos de mierda" o "hijas de la gran puta".

FACUA.org
España-25/09/2019
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María Rubio, de 22 años, conocida en internet por el nombre de Miare, y su madre, Antonia Sánchez, han interpuesto una demanda contra el youtuber Javier Oliveira, quien durante meses y con una period

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