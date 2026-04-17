Alertan de la presencia no declarada en el etiquetado de leche, soja, sésamo y nueces en cereales de la marca Freche
En concreto, se trata de cereales inflados ecológicos con manzana y concentrado de zumo de fruta de la marca Freche Freunde, con el lote L25226, aunque la Aesan no descarta que este mismo problema en el etiquetado se presente en otros lotes.
FACUA.org
España-17/04/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la información facilitada por un consumidor de la comercialización de cereales de la marca Freche, procedente de Alemania, con un mal etiquetado. Los artículos no contendrían la referencia a la p