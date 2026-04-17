FACUA Córdoba imparte una jornada formativa sobre los derechos de los consumidores dirigida a comerciantes ambulantes
La sesión estuvo orientada a facilitar herramientas prácticas para el ejercicio de la actividad comercial en mercadillos municipales.
FACUA.org
Córdoba-17/04/2026
FACUA Córdoba ha impartido una jornada formativa dirigida a comerciantes ambulantes en la sede de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comarcor), con el objetivo de reforzar el conocimiento de sus obligaciones en materia de consumo, atención a la clientela y prevención