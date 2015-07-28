Descubierta una nueva vulnerabilidad en Android que afecta a todas sus versiones
El 'malware' capaz de aprovechar el fallo de 'software' es enviado en un vídeo a través de un mensaje MMS al destinatario.
Europa Press
Internacional-28/07/2015
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De aprovecharse, el fallo permite a un cibercriminal acceder a un móvil y tomar control sobre él con solo conocer el número de teléfono. | Imagen: flickr.com/closari (CC BY 2.0)
Una nueva vulnerabilidad ha sido descubierta en Android y, parece que esta vez es la mayor encontrada hasta la fecha por su extensión, ya que afecta a todas las versiones.
De aprovecharse, el fallo permite a un cibercriminal acceder a un móvil y tomar control sobre él