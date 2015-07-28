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Descubierta una nueva vulnerabilidad en Android que afecta a todas sus versiones

El 'malware' capaz de aprovechar el fallo de 'software' es enviado en un vídeo a través de un mensaje MMS al destinatario.

Europa Press
Internacional-28/07/2015
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Una nueva vulnerabilidad ha sido descubierta en Android y, parece que esta vez es la mayor encontrada hasta la fecha por su extensión, ya que afecta a todas las versiones.

De aprovecharse, el fallo permite a un cibercriminal acceder a un móvil y tomar control sobre él

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