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Descubren una campaña de 'malware' en Facebook que infectó a miles de personas desde 30 páginas falsas

Los atacantes enviaban enlaces para descargar archivos que simulaban ser filtraciones de los servicios de inteligencia siria, pero en realidad contenían programas maliciosos para Windows y Android.

Europa Press
Internacional-03/07/2019
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La compañía de ciberseguridad Check Point ha descubierto una nueva campaña de difusión de malware a través de la red social Facebook que han infectado a miles de internautas a través de al menos 30 páginas falsas con las que suplantaban la

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