Detectan el uso ilegal de un fármaco experimental que puede producir cáncer de piel
Un paciente que se inyectó Melanotan, una sustancia para potenciar el bronceado sin sol, sufrió una alteración y multiplicación incontrolada de lunares.
FACUA.org
España-04/05/2011
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El Hospital de Manises en Valencia ha puesto en conocimiento del Ministerio de Sanidad el uso ilegal de un fármaco experimental, el Melanotan, que potencia el bronceado sin sol, induce anorexia, mejora el apetito sexual y puede producir cáncer de piel.
Un paciente que se inye