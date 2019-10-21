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Detectan gluten no declarado en el etiquetado de salsa teriyaki Master Sauce

La Aesan informa de que se trata de la salsa MS Teriyaki Sauce que se presenta en botella de 340 gramos.

FACUA.org
España-21/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de salsa teriyaki de la marca Master Sauce. En concreto, se trata del producto MS Teriyaki Sauce envasado en botellas de 340 gramos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutr

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