Protección de Datos multa a Unicaja con 400.000 euros por irregularidades en el tratamiento de las imágenes de sus cámaras de seguridad
11 empleados tenían acceso pero todos accedían con el mismo usuario y contraseña, por lo no se podía saber quién las consultaba.
FACUA.org
España-25/05/2026
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a Unicaja con 400.000 euros por graves deficiencias en el control de acceso a su sistema de videovigilancia, tras constatar que los empleados de su central receptora de alarmas accedían a imágenes sensible