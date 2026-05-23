PASAR A LA OFENSIVA | Episodio 119 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos a una nueva tienda ultra por vulnerar el derecho de desistimiento de sus clientes, te contamos cómo los supermercados siguen vendiendo huevos de gallinas enjauladas y conmemoramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 30 de mayo.
FACUA.org
España-23/05/2026
Este sábado 23 de mayo lanzamos el episodio 119 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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