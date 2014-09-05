Detenido el responsable de una aplicación informática creada para sustraer contraseñas de internet
Se trata de un hacker español que usaba las claves para acceder a los perfiles de las redes sociales de las víctimas, propagando el virus entre las amistades de los infectados a través de los tablones y mensajes privados de sus perfiles.
FACUA.org
España-05/09/2014
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La Guardia Civil, en la operación Snooper, ha detenido en Torrelavega (Cantabria) a una persona por propagar una aplicación que infectaba ordenadores y robaba las contraseñas a los usuarios de diversas redes sociales, según ha informado el instituto armado en un comuni