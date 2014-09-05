Más noticiasLa Guardia Civil ha localizado al responsable de la aplicación 'WhatsApp Pc' en Torrelavega

Detenido el responsable de una aplicación informática creada para sustraer contraseñas de internet

Se trata de un hacker español que usaba las claves para acceder a los perfiles de las redes sociales de las víctimas, propagando el virus entre las amistades de los infectados a través de los tablones y mensajes privados de sus perfiles.

FACUA.org
España-05/09/2014
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La Guardia Civil, en la operación Snooper, ha detenido en Torrelavega (Cantabria) a una persona por propagar una aplicación que infectaba ordenadores y robaba las contraseñas a los usuarios de diversas redes sociales, según ha informado el instituto armado en un comuni

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