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eBay sufre un ciberataque y pide a sus usuarios que cambien las contraseñas

El portal de ventas por Internet ha confirmado que los piratas informáticos no han accedido a los datos financieros de los clientes.

FACUA.org
Internacional-21/05/2014
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La compañía de comercio electrónico eBay ha pedido este miércoles a sus usuarios que cambien sus contraseñas debido a un ataque cibernético. La firma ha aclarado en su web que no afecta al servicio de pagos PayPal.

La empresa ha alertado de que el

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