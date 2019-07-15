EEUU multa a Facebook con 4.400 millones de euros por violar la privacidad de los usuarios
Se trata de una sanción impuesta en el marco de la investigación del escándalo de Cambridge Analytica.
Europa Press
Internacional-15/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha acordado imponer una multa de 5.000 millones de dólares (más de 4.432 millones de euros), la de mayor importe impuesta por la agencia hasta el momento, en el marco de la investigación abierta sobre el uso de da