El acceso de las 'apps' a grabar la pantalla en Android vulnera el RGPD, según Protección de Datos
La AEPD publica dos documentos técnicos en los que aconseja los mecanismos que los desarrolladores de aplicaciones deben implementar para pone su 'software' móvil en orden con la normativa actual de protección de datos.
Europa Press
España-09/05/2019
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La forma en la que las aplicaciones móviles solicitan permiso para acceder a grabaciones de la pantalla de los dispositivos y el uso de identificadores en Android para la personalización de anuncios supone una infracción del Reglamento General de Protección de Datos (R