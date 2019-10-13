El juez Serrano (Vox) montó un negocio para recibir 2,5 millones públicos por un proyecto que no ejecutó
Dirigentes de la formación de ultraderecha llevan meses acusando a FACUA de irregularidades con subvenciones e inventando que tiene pendiente la devolución de dinero público.
FACUA.org
España-13/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, junto al presidente nacional de la formación ultraderechista, Santiago Abascal. | Imagen: Efe.
Hacienda reclama a una empresa creada por el jefe de Vox en Andalucía, Francisco de Asís Serrano Castro, que devuelva 2,5 millones de euros de dinero público que recibió del Ministerio de Industria en 2016 como financiación para desarrollar un p