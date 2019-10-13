Nuestras accionesHacienda reclama ahora el dinero

El juez Serrano (Vox) montó un negocio para recibir 2,5 millones públicos por un proyecto que no ejecutó

Dirigentes de la formación de ultraderecha llevan meses acusando a FACUA de irregularidades con subvenciones e inventando que tiene pendiente la devolución de dinero público.

FACUA.org
España-13/10/2019
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Hacienda reclama a una empresa creada por el jefe de Vox en Andalucía, Francisco de Asís Serrano Castro, que devuelva 2,5 millones de euros de dinero público que recibió del Ministerio de Industria en 2016 como financiación para desarrollar un p

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