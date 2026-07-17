FACUA alerta de la entrada en concurso de acreedores de la tienda online AllZone
Los afectados tienen un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOE para que comuniquen el crédito al administrador concursal designado.
FACUA.org
España-17/07/2026
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